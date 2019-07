VS willen Duitse grondtroepen in Syrië nla

07 juli 2019

16u17

Bron: Belga 0 Islamitische Staat De Verenigde Staten hebben Duitsland verzocht om grondtroepen in te zetten in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat in Syrië. Dat verklaarde de Amerikaanse speciaal gezant James Jeffrey aan de krant Welt am Sonntag. Ze zouden de Duitse grondtroepen nodig hebben om de Amerikaanse soldaten gedeeltelijk te vervangen.

Jeffrey heeft de Duitse regering verzocht om steun te verlenen aan de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). De Bundeswehr zou deze door de Koerden geleide strijdmacht in het noordoosten van Syrië moeten opleiden en logistische en technische ondersteuning moeten geven, zo argumenteerde de Amerikaanse gezant. Hij verwacht nog deze maand een antwoord.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt zich voorlopig op de vlakte. Maar terwijl Johann Wadephul, een vooraanstaand parlementslid van de christendemocratische CDU van bondskanselier Angela Merkel, betoogt dat de regering het verzoek ernstig in overweging moet nemen, wijst de sociaaldemocratische coalitiepartner SPD de vraag categoriek van de hand. "Duitse grondtroepen in Syrië komen er niet met ons", zo tweette Thorsten Schäfer-Gümbel, één van de tijdelijke partijleiders. Ook bij de groenen en liberalen vangt Washington bot.

De Amerikaanse president Donald Trump had eind vorig jaar aangekondigd dat hij de ongeveer 2.000 Amerikaanse soldaten uit het noordoosten van Syrië wou terugtrekken. Ze steunen er de SDF. Die veroverden in maart de laatste bolwerken van Islamitische Staat, maar de jihadistische terreurgroep is nog steeds ondergronds actief. Intussen engageerde Washington zich om toch nog enkele honderden soldaten ter plaatse te houden om de regio te stabiliseren, maar tegelijkertijd blijven de Amerikanen hulp zoeken bij bondgenoten binnen de internationale coalitie tegen IS.

Nieuwe Iraakse operatie

Intussen lanceerde het Iraakse leger vandaag ook een nieuwe operatie tegen jihadistische cellen in het westen van Irak, aan de grens met Syrië. Bedoeling is te vermijden dat de jihadisten zich in de regio hergroeperen, aldus een mededeling van het leger. Behalve Iraanse soldaten nemen ook tribale groepen en vliegtuigen van de internationale coalitie aan de operatie deel.