Vrouw (20) die nooit in Syrië raakte om te trouwen met IS-strijder toch veroordeeld voor deelname aan terreur Sam Ooghe hr

Bron: Eigen berichtgeving, belga 0 Islamitische Staat Een jonge vrouw die op 18 jaar naar Syrië wou afreizen om bij haar vriend te zijn die voor Islamitische Staat (IS) vocht, maar volgens haar verdediging alleen "voor de liefde" ging, is schuldig aan hulp aan een terroristische groep. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist.

De beklaagde kreeg de gunst van de opschorting maar het is de eerste keer dat de rechtbank oordeelt dat de wil om een gezin te stichten met een IS-strijder en "het helpen bevolken van het kalifaat" volstaat om deel te nemen aan een terroristische groep.



De vrouw werd geboren in Syrië, maar ze groeide op in België. Ze was 18 toen ze in mei 2015 tegengehouden werd op de luchthaven van Zaventem. Ze stond in contact met Sahil A., die in oktober 2014 naar Syrië was getrokken om bij IS te strijden. De beklaagde wordt ervan verdacht dat ze materiële en logistieke steun wilde verlenen aan de terreurorganisatie.

"Voor de liefde"

De verdediging had de vrijspraak gevraagd omdat de vrouw "voor de liefde ging" en "niet bezig was met terroristische activiteiten", aldus haar advocaat Jaak Haentjens. Het openbaar ministerie stelde dat het bevolken van het kalifaat een vorm van deelname aan een terroristische groep is en verzette zich tegen de vrijspraak.



De Gentse correctionele rechtbank volgde het openbaar ministerie. "Verliefdheid is geen vrijgeleide om misdaden te plegen", zei rechtbankvoorzitter Anthony Van Mol. "Door bereid te zijn af te reizen naar het kalifaat en te huwen en een gezin te stichten, had ze de intentie het kalifaat te bevolken met gelijkgezinden en het op die manier in getalsterkte te laten groeien."