VN: “Nog steeds tot 30.000 IS’ers in Syrië en Irak” IVI

14 augustus 2018

15u33

Bron: BBC 0 Islamitische Staat Ondanks de grote verliezen van terreurgroep IS het voorbije jaar, zijn er nog steeds tussen 20.000 en 30.000 militanten in Syrië en Irak. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties.

Hoewel IS al heel wat manschappen en terrein is verloren, blijft een groot deel van de leden verder vechten. Onder hen zijn “vele duizenden buitenlandse strijders”, zo staat in het rapport.

In 2014 heeft de terreurgroep grote delen van Syrië en Irak ingenomen en het kalifaat uitgeroepen. In 2017 is de groep verslagen in Irak en de meeste gebieden in Syrië. IS heeft nu nog controle over kleine plaatsen in de Syrische provincie Deir al-Zour. In Irak heeft de terreurorganisatie over geen enkel gebied nog volledige controle, maar zijn er wel nog altijd kleine cellen actief die nog aanvallen uitvoeren.

Naar schatting 40.000 buitenlanders zijn sinds 2011 naar Syrië en Irak getrokken om mee te vechten met IS. Het voorbije jaar is de toestroom van strijders in en naar die twee landen wel sterk afgenomen. In Afghanistan, Libië en landen in Zuidoost-Azië en West-Afrika vindt IS wel nog veel aanhang.