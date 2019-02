VIDEO. Zo ziet het laatste bolwerk van Islamitische Staat eruit JOLE

22 februari 2019

18u20

Bron: AP 0

In de Syrische stad Baghouz zijn bijna dertig trucks met mannen, vrouwen en kinderen geëvacueerd. Baghouz is het laatste bolwerk van Islamitische Staat. De terreurgroep heeft er nog amper een halve vierkante kilometer in handen. Het Koerdische persagentschap ANHA kon er beelden maken. Daarop zijn IS-strijders en enkele burgers te zien.

Leden van de Syrische Democratische Krachten voeren intussen de laatste strijd tegen IS. Ze wachten tot alle burgers uit Baghouz zijn geëvacueerd om over te gaan tot de aanval. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten kan de overwinning op Islamitische Staat elk moment worden uitgeroepen.