VIDEO. Brits schoolmeisje (19) dat in 2015 naar Syrië trok: “Ik heb geen spijt” Jolien Lelièvre

18 februari 2019

09u34

Bron: AP 0 Islamitische Staat De Britse Shamima Begum (19) die in 2015 naar Syrië vertrok en nu wil terugkeren naar huis, zegt dat ze “geen spijt” heeft van haar vertrek. “Ik heb een mooie tijd gehad, alleen op het einde werd het moeilijker”, zegt ze aan de Britse nieuwszender Sky News.

Begum kreeg in Syrië al twee kinderen met haar Nederlandse man die zich bij IS aansloot. Haar zoon en dochter stierven aan ziektes en ondervoeding. Nu Begam opnieuw moeder is van een derde kind wil ze een betere toekomst voor haar zoon. Die ligt volgens haar in het Verenigd Koninkrijk.

Tijdens een interview met Sky News in een vluchtelingenkamp, vertelde de vrouw dat ze “geen spijt heeft van haar vertrek”. “Ik heb een mooie tijd gehad. Ik heb mijn kinderen gekregen en ik ben met mijn man getrouwd. Ik zou in het Verenigd Koninkrijk nooit iemand zoals hem zijn tegengekomen. Op het einde werd het gewoon moeilijker en moest ik weg”, zegt Begum. Maar de Britse tiener voegt er ook nog aan toe dat het haar “sterker en harder” heeft gemaakt.

Ook de ouders van de vrouw pleiten voor de terugkeer van hun dochter omdat ze zich zorgen maken. Maar Brits minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid had eerder een ongunstig advies gegeven voor een terugkeer. “Mijn boodschap is duidelijk: als je een terreurorganisatie in het buitenland hebt gesteund, dan zal ik niet twijfelen om je terugkeer te voorkomen. We moeten onthouden dat zij die naar Syrië zijn getrokken, vol haat zitten voor ons land”, zei de Britse minister.