VIDEO. 18-jarige IS-aanhanger gooit met stenen naar agent Redactie

16 februari 2019

12u27

Bron: AP 0

De 18-jarige Ismail Hamed belde zelf naar de hulpdiensten met de vraag om een agent te sturen. Hij zei dat hij gewapend was en dat hij “eens wou praten over de situatie in Palestina en het Midden-Oosten”. Toen een agent ter plaatse kwam, begon Hamed stenen te gooien en de man te bedreigen met een mes. De agent schoot de jongeman neer omdat hij weigerde bevelen op te volgen. Het incident gebeurde in de Amerikaanse staat Arizona op 7 januari, maar de bodycambeelden van de agent en de audiofragementen van het 911- gesprek zijn nu pas vrijgegeven. Volgens de autoriteiten plande de man geen andere aanvallen. Het incident wordt wel behandeld als een aanval door een “lone wolf” (een terrorist die alleen handelt). Hamed moet eind deze maand voor de rechter verschijnen.