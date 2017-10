Turken pakken IS-terroristen op die vandaag aanslag planden 11u58

Bron: ANP 0 REUTERS President Erdogan woont de viering van de Dag van de Republiek bij in Anitkabir, bij het mausoleum van Mustafa Ataturk, de stichter van het moderne Turkije. Islamitische Staat De Turkse politie heeft in één klap 55 terroristen van Islamitische Staat opgepakt. Enkele van de verdachten hadden volgens de politie een aanslag voor vandaag voorbereid. Vandaag wordt in Turkije de Dag van de Republiek gevierd.

Er werden 49 mannen opgepakt in de hoofdstad Ankara. Nog eens vier anderen werden in Istanboel gearresteerd. In de auto van het viertal in Istanboel werd een zelfgemaakte bom gevonden. De antiterreurpolitie vond in een huis van de vier meer materiaal om bommen te vervaardigen. Enkele van de aangehouden terroristen hadden een buitenlands paspoort.

De Dag van de Republiek is een belangrijk feest in Turkije. Vandaag wordt voor de 94ste keer de stichting van de republiek door Mustafa Kemal Atatürk gevierd.