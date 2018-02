Tillerson waarschuwt: "IS nog niet verslagen" ADN

13 februari 2018

10u14

Bron: Belga 0 Islamitische Staat De Amerikaanse minister Rex Tillerson (Buitenlandse Zaken) waarschuwt dat terreurgroep Islamitische Staat nog niet is uitgeschakeld. "Dat de grote gevechtsoperaties achter de rug zijn, betekent niet dat we IS definitief hebben verslagen'', benadrukte hij in Koeweit.

De terreurorganisatie bestierde eerder een 'kalifaat' in Syrië en Irak, maar daar is weinig meer van over. Tillerson stelde dat de jihadisten in die landen proberen ondergronds te gaan. De minister maakte verder bekend dat zijn land nog eens 200 miljoen dollar (ruim 162 miljoen euro) uittrekt om bevrijde gebieden in Syrië te stabiliseren.

Tillerson wees erop dat de terreurorganisatie ook elders in de wereld voet aan de grond wil krijgen. Hij noemde als voorbeelden Afghanistan, de Filipijnen, Libië en West-Afrika. "De geschiedenis mag zichzelf niet herhalen'', vervolgde de Amerikaan. "IS vormt nog steeds een groot gevaar voor de stabiliteit van de regio, onze thuislanden en andere delen van de wereld.''