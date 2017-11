Teruggekeerde echtgenotes van Syriëstrijders hebben van IS mandaat gekregen om dood en vernieling te zaaien in thuisland Karen Van Eyken

17u12 10 AFP De echtgenote van een vermoedelijk strijder van IS houdt haar kind stevig vast nadat ze wist te ontsnappen uit Raqqa. Islamitische Staat Sinds het ontstaan van het kalifaat heeft IS vrouwen ontmoedigd om rechtstreeks deel te nemen aan de strijd. Maar nu de verliezen zich opstapelen hebben echtgenotes van strijders een breder mandaat gekregen om te doden. Niet alleen in Syrië of Irak, maar ook in hun thuisland. Dat schrijft The Washington Post.

De opdracht van vrouwelijke terugkeerders omvat duidelijk meer dan het louter grootbrengen van toekomstige terroristen. Afgelopen maanden heeft een groeiend aantal vrouwen de instructie gekregen om deel te nemen aan militaire operaties in het kalifaat maar ook daarbuiten.

Zo hebben bevelhebbers recent nog tientallen vrouwelijke zelfmoordterroristen in Mosoel ingezet in een wanhopige poging om de voortgang van Iraakse regeringstroepen af te remmen.

In een essay vorige maand van het officiële propaganda-orgaan van IS, al-Naba, worden vrouwen aangemoedigd om de wapens op te nemen, zo meldt de SITE Intelligence Group - een Amerikaans non-profitbedrijf dat het internet afspeurt op zoek naar informatie over moslimterreur.

Opofferen voor het geloof

"Voor de moslima's van vandaag is het niet ongebruikelijk om zichzelf op te offeren voor het geloof net zoals de vrouwelijke moedjahedien dat deden in het verleden", zo stelde al-Naba.

"Alhoewel de terreurorganisatie vrouwen nooit heeft verboden om een gewapende strijd te voeren, is het nu toch de eerste keer dat ze er openlijk toe aangezet worden", zegt Rita Katz, terrorisme-experte en oprichtster van SITE.

"De nieuwe oproep van IS geeft ook aan mannen en vaders de toestemming om hun echtgenotes en dochters aan te porren om aanslagen te plegen", meent Katz. "Het zou me niet verbazen, moesten we een toename zien in het Westen en elders van aanslagen uitgevoerd door vrouwen."

Om hierop te anticiperen hebben regeringen van meerdere Europese landen hun wetten verstrengd voor de terugkeerders. Zowel in ons land, Frankrijk en Nederland riskeren Syriëstrijders en hun echtgenotes bij terugkomst vervolging en een celstraf.

Geen slachtoffers

De perceptie dat dergelijke vrouwen slachtoffers zijn, is grotendeels gekeerd. Veiligheidsexperten vrezen dat sommige echtgenotes van strijders ook na hun terugkeer naar het thuisland hun radicale zienswijze blijven behouden - zelfs na een eventuele celstraf.

"Deradicalisering blijkt extreem moeilijk", zegt de Belgische terrorisme-expert Thomas Renard, actief voor de Brusselse denktank 'Egmont Royal Institute for International Relations'. "Studies bevestigen trouwens dat de moeders een proportioneel grotere invloed hebben om radicale denkbeelden bij hun kinderen te stimuleren", aldus Renard.

"Vermits de meeste echtgenotes nog relatief jong zijn, bestaat de mogelijkheid dat ze de komende jaren nog meer kinderen op de wereld gaan zetten", meent hij. "De kans is reëel dat deze vrouwen hun kinderen een radicale vorm van de islam zullen opdringen."

Zelfs met strengere wetten en celstraffen kan je niet voorkomen dat sommige terugkeerders nog lang onder de invloed van IS zullen staan volgens Renard.

"We kunnen stellen dat het merendeel van de strijders en hun echtgenotes niet gederadicaliseerd zal zijn wanneer ze de gevangenis verlaten", besluit de terrorisme-expert. En dat is geen geruststellende gedachte.