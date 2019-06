Syrische Koerden sturen 8 Amerikaanse vrouwen en kinderen terug naar de VS ses

05 juni 2019

16u09

Bron: ABC 0 Islamitische Staat Koerdische autoriteiten in het noorden van Syrië hebben acht vrouwen en kinderen van IS-families teruggestuurd naar de Verenigde Staten. Dat zegt de Koerdische overheid.

Abdulkarim Omar, een hoge ambtenaar van de Koerdische administratie, zegt dat het gaat om twee vrouwen en zes kinderen. Hij voegt toe dat de Amerikaanse regering zelf hun terugkeer had verzocht en dat ook de groep ernaar verlangde zonder enige dwang of druk terug te keren.

De Amerikaanse overheid heeft het nieuws nog niet bevestigd. De identiteit van de vrouwen en kinderen werd niet bekend gemaakt. Ook is het niet duidelijk wanneer ze Syrië hebben verlaten, aan wie ze worden overgedragen en waar in de Verenigde Staten ze zich nu bevinden. Het is al de tweede repatriëring van Amerikaanse burgers vanuit Syrië. Eerder dit jaar werden een vrouw en vier kinderen al teruggehaald naar het land.

Sinds de nederlaag van IS in Syrië en Irak moet er worden beslist of buitenlandse IS-strijders in eigen land moeten worden berecht en wat er moet gebeuren met de families die ze achterlaten. Duizenden IS-leden en hun families verblijven in kampen en gevangenissen in het noorden van Syrië. Duizenden anderen zijn gevangen genomen in Irak, terwijl ze wachten op hun proces.

Vrees voor veiligheid

Veel westerse landen hebben geweigerd om hun landgenoten op te nemen omdat ze vrezen voor de veiligheid van hun land. In tegenstelling tot sommige andere, die een mogelijke terugkeer geval per geval bekijken.

Maandag werden vijf weeskinderen van Noorse IS-vrouwen, die sneuvelden in Syrië, op het vliegtuig richting Noorwegen gezet. En vorige week repatrieerde Irak 188 Turkse kinderen van IS-strijders naar Turkije.