Syrische Koerden kondigen beslissende slag aan tegen laatste IS-bastion

19 maart 2019

12u08

Na een wekenlang offensief tegen het laatste IS-bastion in Syrië hebben de Koerdische troepen de extremisten naar eigen zeggen een beslissende slag toegediend. De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben in de stad Baghouz het tentenkamp van de terroristen onder controle, zo meldt SDF-woordvoerder Mustafa Bali op Twitter.

Toch gaan de gevechten door. "Dit is geen overwinning, maar een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen Daesh", aldus Bali. Daesh is de Arabische afkorting voor Islamitische Staat (IS).

De SDF-troepen, aangevoerd door de Koerden, gaan al sinds meerdere weken in de aanval tegen de jihadisten in de stad aan de Iraakse grens. Daar zitten de laatste strijders van terreurmilitie IS bijeen, verschanst in een tentenkamp en auto’s en in tunnels.



Naar schatting gaat het nog om enkele honderden jihadisten.

