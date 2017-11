Syrisch leger omsingelt laatste IS-bolwerk ADN

15u05

Bron: ANP 0 AFP Iraakse strijdkrachten vieren de herovering van al-Qaim, beeld van zaterdag 4 november. Islamitische Staat Het Syrische leger heeft samen met zijn bondgenoten Albu Kamal omsingeld, het laatste belangrijke bolwerk van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Het leger is begonnen de plaats binnen te trekken, meldt het televisiestation al-Manar.

Het kalifaat is de afgelopen twee jaar vrijwel volledig verwoest in Syrië. Alleen in Albu Kamal aan de grens met Irak en een paar naburige stadjes en enkele geïsoleerde stukken woestijn hield de terreurorganisatie nog stand.

Afgelopen week namen Iraakse strijdkrachten ook al-Qaim in, een plaats vlakbij de grens met Syrië en niet ver van Albu Kamal. De terreurorganisatie heeft in Irak voor zover bekend alleen nog het dorpje Rawa in handen. Dat ligt, evenals al-Qaim, aan de rivier Eufraat in het grensgebied met Syrië.