Syriëstrijders kregen zeker 200.000 euro vanuit België toegestuurd IB

23 mei 2018

04u34

Bron: Belga 3 Islamitische Staat De voorbije jaren is vanuit ons land zeker 200.000 euro verstuurd om strijders in Syrië en Irak te helpen. Dat geld is vooral overgemaakt via diensten zoals Western Union, schrijft De Tijd vandaag.

De krant baseert zich op cijfers van de antiwitwascel, die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bezorgde aan Georges Gilkinet (Ecolo-Groen). De 200.000 euro zou de voorbije jaren zijn verstuurd door een honderdtal geldschieters. Dat waren in de meeste gevallen familieleden of vrienden van Belgische strijders.

Money collectors

De Belgische antiwitwascel begon in 2016 een onderzoek naar de 'money collectors', de tussenpersonen in Libanon en Turkije die het cash geld ontvingen en doorspeelden aan de strijders in Syrië en Irak. Zo konden niet alleen de geldstromen worden blootgelegd, maar kregen onze veiligheidsdiensten ook aanwijzingen welke strijders zich opmaakten voor een terugkeer, mogelijk om een aanslag te plegen.

De antiwitwascel krijgt in de strijd tegen de terrorismefinanciering informatie van banken, wisselkantoren en andere 'meldingsplichtige' diensten. Maar Geens kondigt nog aan dat in de strijd tegen de terreurfinanciering de privésector mogelijk rechtstreeks rond de tafel gaat zitten met de veiligheidsdiensten.