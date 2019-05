Spaanse politie arresteert Syriër die terugkeer van Europese jihadstrijders financierde LH

31 mei 2019

16u58

Bron: Belga 0 Islamitische Staat De Spaanse politie heeft vandaag de arrestatie bekendgemaakt van een Syriër die ervan verdacht wordt de terugkeer van Europese jihadstrijders te financieren voor rekening van Islamitische Staat (IS).

De man, die de financiering van terroristische activiteiten ten laste wordt gelegd, werd dinsdag in zijn woning in Madrid gearresteerd. Hij werd woensdag in voorlopige hechtenis genomen, aldus een woordvoerder van het gerecht.

De man was een tussenpersoon die het geld van sympathiserende jihadisten naar Syrië doorsluisde. Het geld dat zo bij IS kwam moest dienen om de terugkeer van jihadstrijders naar Europa te bekostigen, aldus de politie in een persmededeling.

Nieuwe strategie

Het meest toegepaste systeem om het geld te versluizen is de zogeheten ‘hawala’, waarbij een som geld wordt overgemaakt aan een tussenpersoon die vervolgens hetzelfde bedrag doorstort aan de eindbestemmeling.



De buitenlandse jihadstrijders staan via sociale media in verbinding met sympathisanten die geld storten om hun reizen te bekostigen. De hele operatie kadert in de nieuwe strategie van IS om, na het verlies van hun territorium in Syrië en Irak, de jihadstrijders te laten terugkeren naar hun land van herkomst.