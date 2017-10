Slachtoffers mesaanval Marseille zijn Mauranne (20) en haar nicht Laura (21) sam

Bron: Belga 0 EPA Islamitische Staat Het Franse gerecht heeft nog geen band gevonden tussen de dader van de mesaanval in Marseille en de extremistische terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Dat meldt een bron dichtbij het speurwerk. De slachtoffers van de terreurdaad zijn volgens de plaatselijke krant La Provence Mauranne (20) uit Éguilles (Aix-En-Provence) en haar nicht Laura (21) uit Rilleux-la-Pape (Lyon).

IS eiste gisteren de verantwoordelijkheid op voor de aanval in het station Saint-Charles in Marseille waarbij de twee jonge vrouwen omkwamen. Soldaten schoten de dader dood.



Procureur François Molin meldt dat de man vrijdag was opgepakt wegens diefstal uit een uitstalraam. Zijn vingerafdrukken wezen uit dat hij bekendstond onder zeven andere identiteiten in Frankrijk en verschillende Noord-Afrikaanse landen.

Tunesisch paspoort

Toen de man een dag eerder werd opgepakt voor de winkeldiefstal, had hij een Tunesisch paspoort bij zich dat op 18 november 2014 was uitgereikt aan Ahmed H., geboren op 9 november 1997 in het Tunesische Bizerte.



De verdachte zei bij zijn verhoor in Lyon te wonen, zonder vaste verblijfplaats en zonder werk. De man vertelde "gescheiden" te zijn en harddrugs te gebruiken. Hij werd opnieuw vrijgelaten.

Blanco strafblad

Speurders onderzoeken de authenticiteit van het paspoort, dat de man niet bij zich had tijdens de steekpartij eergisteren. Zijn huidige identiteit en zijn verschillende alter ego's zijn niet bij de terreurbestrijdingsdiensten bekend, aldus Molins. Zijn strafblad is blanco.

Studentes

De slachtoffers van de mesaanval zijn volgens de plaatselijke krant La Provence Mauranne (20) uit Éguilles (Aix-en-Provence) en haar nicht Laura (21) uit Rilleux-la-Pape (Lyon). Mauranne studeerde geneeskunde in Marseille. Haar nicht Laura die voor verpleegster studeert in Lyon, was naar Marseille afgezakt om het weekend met haar nicht door te brengen.

