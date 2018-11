Russische geheime dienst waarschuwt voor fusie van al-Qaida en IS: “Bedreiging voor de internationale veiligheid” Redactie

07 november 2018

13u07

Bron: Belga 20 Islamitische Staat De Russische geheime dienst FSB waarschuwt voor een mogelijke samensmelting van de terreurorganisaties al-Qaida en Islamitische Staat (IS). Een reeks signalen wijst op een toenadering tussen de twee groepen, zo zegt de chef van de geheime dienst, Alexander Bortnikov.

"We beschouwen dit als een behoorlijk ernstige stap, die negatieve gevolgen kan hebben", zegt Bortnikov volgens Russische media. Veiligheidsadviseur Nikolai Patrushev waarschuwt dat als het tot zo'n bondgenootschap zou komen, dit "een belangrijke bedreiging voor de internationale veiligheid" vormt.

Gezamenlijke bronnen



“De structuren van al-Qaida en IS gebruiken al gezamenlijke bronnen en kanalen om aan materiaal, technische en financiële middelen te komen”, zegt Bortnikov. "Daartoe behoren vooral illegale wapenhandel en diensten van ronselaars." Bovendien wordt samengewerkt bij de verspreiding van de radicale islam. De processen die aan de gang zijn, moeten nauwlettend in het oog gehouden worden "om een samensmelting van deze structuren te verhinderen", zegt de chef van de FSB.

De terreurgroep IS is in Syrië en Irak actief, maar heeft er veel van haar kerngebieden verloren. Al-Qaida werd in het Westen bekend met talrijke terreuraanslagen die een hoogtepunt bereikten met de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten.