Rusland beweert dat Amerikaanse troepen IS helpen maar bewijzen zijn zwak LB

17u02

Bron: The Independent 0 YouTube Een scène uit de smartphonegame AC-130 Gunship Simulator. Het Russische ministerie van Defensie gebruikte onder meer dit beeld om hun aantijgingen tegen de VS te staven. Islamitische Staat Het Russische ministerie van Defensie verklaart vandaag dat Amerikaanse troepen militanten van IS steunt in de strijd tegen troepen die door Rusland worden gesteund. In een reeks posts op sociale media probeerde het ministerie die "onweerlegbare feiten" te staven. Ze publiceerden daarvoor foto's van vorige week die volgens hen aantonen hoe konvooien met IS-strijders de Syrische stad Abu Kamal verlieten richting door de Amerikaanse special forces gecontroleerde gebieden. Maar de bewijslast van die foto's lijkt pover.

Al gauw wezen bloggers erop dat de foto's al dagenlang de ronde deden en dat de meeste al ontmaskerd waren. Zo zat er een screenshot van een videogame op een smartphone tussen. Alles wijst erop dat die genomen werd van een video die op 25 maart op YouTube is opgeladen. Andere foto's lijken uit een video te komen die het Iraakse ministerie van Defensie verspreidde en waarin Iraakse luchtaanvallen van juni vorig jaar op IS-doelwitten in Fallujah worden getoond. Andere foto's tonen militaire operaties in Libië.

Volgens de Russische Defensie doen de VS alsof ze strijden tegen het terrorisme, maar helpen ze IS te hergroeperen en zich te herbewapenen

Vannamiddag, een uur na de publicatie, heeft het Russische defensieministerie de omstreden foto's van haar sociale media verwijderd.

Volgens de Russen weigerde het Amerikaanse oppercommando IS-strijders die Abu Kamal ontvluchtten aan te vallen. Meer nog: volgens de Russen "verhinderden de Amerikanen de Russische luchtmacht in het gebied". Volgens de Russische Defensie doen de VS alsof ze strijden tegen het terrorisme, maar helpen ze IS te hergroeperen en zich te herbewapenen.

Het is niet de eerste keer dat Rusland de VS ervan beschuldigt terroristen te steunen in het Syrische conflict. Moskou heeft al herhaaldelijk beweerd dat IS-groepen operaties uitvoeren vanuit door Amerikaanse troepen gecontroleerde zones.

"Amerikaanse hypocrisie"

In september noemde het Russische defensieministerie de "afwezigheid van militaire actie in de directe omgeving van Amerikaanse basissen" nog "verdacht". "Dit doet vragen rijzen. Met wie en tegen wie opereren de Amerikaanse special forces?", klonk het toen. Diezelfde dag nog omschreven de Russen de dood van luitenant-generaal Valery Asapov als "de bloedprijs van de Amerikaanse hypocrisie".

Militair expert Anton Mardasov vermoedt dat "slechte propaganda" aan de basis ligt van de beweringen van vandaag. Terwijl Rusland op andere manieren de beweringen over de Amerikaanse betrokkenheid kan staven, doet het dat niet. Volgens Mardasov is dergelijke propaganda enkel op Russen gericht.

Vladimir Frolov, veiligheidsexpert en voormalig adviseur van het Kremlin, verklaart tegen The Independent dat de posts op sociale media een gebrek aan "volwassen supervisie" in het ministerie van Defensie verraden. "Dit zou nooit gebeurd zijn in Sovjettijden. Rusland kent maar één belangrijke militaire bedreiging, en dat is zijn eigen waanzinnige persdienst".