President Iran roept einde uit van IS

President Hassan Rouhani. Islamitische Staat De Iraanse president Hassan Rouhani heeft tijdens een toespraak op de staatstelevisie het einde uitgeroepen van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Ook een hooggeplaatste commandant van het Iraanse Revolutionary Guard – generaal-majoor Qassem Soleimani – had al iets soortgelijks verklaard aan de nieuwszender van de garde, Sepah News.

Soleimani bedankte ook de “duizenden martelaars” uit Iran die het leven verloren in de strijd tegen de terreurgroep in Irak en Syrië. “We kunnen vandaag zeggen dat dit kwaad uit het hoofd van de mensen is verdreven of op zijn minst toch gereduceerd is”, aldus Rouhani. “Er zullen altijd wel wat overblijfselen zijn, maar de basis en de wortels van de terreurgroep zijn vernietigd.”

Het conflict in Syrië ging afgelopen weekend een beslissende fase in met de inname van Albu Kamal, de laatste nederzetting van enig belang in het land die nog in handen was van IS.