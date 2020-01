Opvolger al-Baghdadi ontmaskerd: dit is nieuwe leider van terreurgroep IS HR

20 januari 2020

19u57 36 Islamitische Staat Islamitische Staat heeft een nieuwe leider. Dat meldt ‘The Guardian’ op basis van bronnen bij twee inlichtingendiensten. Het gaat om Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi. Hij neemt de plaats in van Abu Bakr al-Baghdadi, die zichzelf eind oktober opblies tijdens een raid door Amerikaanse Special Forces.

Al-Salbi is volgens de Britse krant een van de mede-oprichters van Islamitische Staat. Hij leidde operaties over de hele wereld en was verantwoordelijk voor de aanvallen op Yezidi’s in Irak in 2015. Toen vielen duizenden Yezidi-vrouwen en -meisjes in handen van IS. Ze werden gebruikt als seksslavinnen en verhandeld op slavenmarkten. Ook dienden ze om nieuwe, jonge strijders te lokken.

Volgens The Guardian werd al-Salbi al enkele uren na de dood van al-Baghdadi benoemd tot leider van IS. Het persagentschap van de terreurgroep, Amaq, kondigde toen aan dat Aboe Ibrahim al-Hachimi al-Qurachi de opvolger zou worden van al-Baghdadi, maar die naam klopte niet volgens inlichtingendiensten.

Samen in gevangenis

De voorbije maanden slaagden spionnen van westerse staten erin een beter beeld te krijgen van de nieuwe leider van IS. Al-Salbi zou in 2004 door Amerikaanse troepen vastgehouden zijn in een gevangenis in Irak. Daar zou hij al-Baghdadi voor het eerst ontmoet hebben.

