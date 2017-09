Ontmaskerd: clandestiene video toont vier beruchtste Britse IS-strijders voor het eerst samen sam

19u18

Bron: The Telegraph, The Sun, Daily Mail 0 screenshot Islamitische Staat Vier jongemannen die, gekluisterd aan hun gsm, met elkaar babbelen in een internetcafé. Het lijkt een onschuldig en doordeweeks tafereel. Alleen staan er zware vuurwapens tegen de muur en zijn de vier mannen niet onschuldig, maar Britse IS-strijders met bloed aan hun handen.

Dat is te zien op clandestien gefilmde videobeelden uit 2014 in Raqqa. De filmer bezorgde ze aan de Britse krant The Telegraph nadat zijn woonplaats werd bevrijd door SDF-strijders. De video toont (van links naar rechts) Junaid Hussain, Mohammed Emwazi, Reyaad Khan en Raymond Matimba die hun telefoons zitten op te laden.

#EXCLUSIVE: Britain's most notorious Isil terrorists unmasked together for the first time https://t.co/bRjGCoGNVt pic.twitter.com/nd5AkCUQVh The Telegraph(@ Telegraph) link

Lees ook Gedetineerde in Sint-Gillis krijgt wervingsbrief van IS

Hacker Junaid Hussain

Hussain is een beruchte IS-hacker en ronselaar met Pakistaanse ouders die in 1994 werd geboren in Birmingham. Hij kwam in 2012 in het nieuws toen hij met hackersgroep Team Poison het adresboekje van voormalig Brits premier Tony Blair kon stelen en vrijgeven, iets waarvoor hij zes maanden celstraf kreeg. Het jaar daarna werd hij weer opgepakt voor gewelddadig gedrag, iets waarvoor hij vrijkwam op borg. Kort daarna vluchtte hij naar Syrië met zijn nieuwe echtgenote Sally Jones, een voormalige punkzangeres met een eenjarig kind die zich had bekeerd tot de radicale islam.

screenshot

In 2015 kwam 'Abu Hussain al-Britani' om bij een Amerikaanse droneaanval nadat hij een IS-vesting in Raqqa verliet zonder zijn elfjarige dochter. Hij stond toen op de derde plaats van de Amerikaanse 'kill list'. Het Amerikaanse gerecht vernam dat hij via sociale media mensen probeerde te overhalen om deel te nemen aan terreuraanslagen, een plan dat een Amerikaanse rechtbank omschreef als "een van de belangrijkste plannen van IS om in dit land een aanslag te plegen." Hij zou daarvoor hebben samengewerkt met Jones.

Jihadi John

Emwazi, beter bekend onder zijn bijnaam Jihadi John, is te zien in meerdere IS-video's waarin hij mensen executeert. Hij werd geboren in Koeweit maar groeide op in Londen, waar hij zou zijn geradicaliseerd sinds 2005, na de aanslagen op het Londense openbaar vervoer.



Emwazi schokte de wereld toen hij in augustus 2014 opdook in een video waarin hij het Westen veroordeelde en de Amerikaanse journalist James Foley leek te onthoofden. Hij was nog te zien in andere video's, waaronder een waarin de Amerikaanse reporter Steven Sotloff en Britse hulpverleners David Haines en Alan Henning werden vermoord. Jihadi John kwam in november 2015 om bij een Amerikaanse luchtaanval.

EPA

ap

Van dromen over premierschap naar moordenaar

Khan, afkomstig uit Cardiff, was ooit een jongeman met prima schoolresultaten die ervan droomde de eerste Britse premier te worden met Aziatische roots. In 2013 vluchtte hij naar Syrië, waar hij strijders zou geronseld hebben en samen met Hussain terreuraanvallen zou hebben georganiseerd in het Verenigde Koninkrijk en bevriende naties.



Op sociale media postte hij foto's van bebloede lijken en vroeg hij grappend wie zijn zelfmoordgordel wilde sponsoren. Hij was als 21-jarige in augustus 2015 de eerste Brit ooit die werd gedood door een droneaanval van de Britse luchtmacht RAF. Hij betekende toen "een significante, blijvende en onmiddellijke bedreiging voor het VK."

screenshot

Meest gezochte terrorist

Matimba, ten slotte, werd geboren in Zimbabwe maar woonde in Manchester. De man, ook bekend als Abu Qaqa al-Britani al-Afro, werd voor het eerst gefilmd. Tot nu toe werd gedacht dat de sluipschutter een nevenfiguur was, maar zijn gesprek met zijn beruchte kompanen wijst erop dat hij toch een sleutelrol speelde. Hij had banden met Salman Abedi, die onlangs een aanslag pleegde tijdens een concert van Ariana Grande in Manchester, waarbij 22 mensen omkwamen.

screenshot

Ze waren beiden geronseld door dezelfde man, Raphael Hostey, en zouden in het zuiden van Manchester ook dezelfde moskee hebben bezocht. De maker van de video vertelde aan The Telegraph dat Matimba inderdaad een sleutelfiguur was bij de terreuraanslag, en dat hij IS-commandanten zei dat hij de stad haatte en dat hij wou dat ze een doelwit werd. Hij zou in de maanden voor de aanslag berichten hebben uitgewisseld met Abedi. Matimba is zo de meest gezochte terrorist van het Verenigd Koninkrijk - als hij nog in leven is. Volgens zijn familie lichtte hij hen in over zijn leven in Raqqa tot vorig jaar, toen hij ophield te antwoorden. Hij zou zijn omgekomen tijdens gevechten, maar die berichten werden nooit bevestigd.

Kos Salman Abedi pleegde de aanslag op de Manchester Arena.