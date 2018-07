Nederlandse IS-vrouwen vragen rechters om hen op te sluiten Carla van der Wal

09 juli 2018

06u34

Bron: AD 0 Islamitische Staat Steeds meer Nederlandse IS-vrouwen die vastzitten in Koerdische kampen in Noord-Syrië, proberen met hun kinderen terug te keren naar hun vaderland, door rechters te vragen hen gevangen te zetten. Het gaat om tenminste zes vrouwen en elf kinderen.

Het verzoek van een vrouw belandt via haar advocaat bij justitie in Nederland. Die legt bij de Koerdische autoriteiten een bevel om gevangenneming neer. De volgende stap is dat de Koerden de vrouw naar de Nederlandse ambassade brengen die ervoor zorgt dat zij naar haar thuisland wordt overgebracht voor berechting. Het kabinet wil immers dat Syriëgangers op eigen kracht de ambassade bereiken.



In Nederland geloven familieleden van Syriëgangers dat deze opzet succes kan hebben. "Als ze daar gevangen worden genomen, zijn ze min of meer veilig en is er een kans op terugkeer", zegt één van hen. Zijn dochter vertrok met zijn kleinkinderen, om in het door IS uitgeroepen kalifaat te gaan wonen. Deze vrouw verblijft op dit moment waarschijnlijk in gebied dat nog in handen van de terreurbeweging is.

Ongebruikelijk

In drie gevallen zijn Koerdische autoriteiten, die de kampen bestieren waar een aantal Nederlandse vrouwen nu vastzit, al benaderd door het Openbaar Ministerie in Nederland met een bevel tot gevangenneming. In de andere gevallen worden voorbereidingen getroffen om dezelfde route te volgen. Het zijn de vrouwen zelf die via hun advocaten in Nederland hebben gevraagd om hun aanhouding.

Dat is een ongebruikelijke stap, maar volgens advocaat André Seebregts zetten de vrouwen die om hun kinderen in bescherming te nemen. "Zij zeggen: zet ons desnoods vast, berecht ons, als de kinderen hier maar weg zijn." Tenminste elf kinderen, de jongste een baby van een paar maanden en de oudste rond 11 jaar, moeten zich onder zeer moeilijke omstandigheden staande houden in de kampen. Seebregts vertegenwoordigt in totaal vijf van de zes vrouwen.