Mysterie rond lot van Britse punkrockster (50) en zoon (12) die samen voor IS gingen vechten KVDS

14u03

Bron: The Sun, The Guardian, Business Insider, RT 0 Twitter, YouTube Islamitische Staat Er is onduidelijkheid rond het lot van een Britse vrouw (50) en haar zoon (12) die in 2013 naar Syrië trokken om er te strijden voor terreurgroep Islamitische Staat (IS). De Britse krant The Sun beweert dat ze gedood zijn bij een aanval met een drone en baseert zich daarvoor op een bron binnen de Britse intelligentiediensten, die de info van de Amerikaanse collega's van de CIA gekregen zou hebben. Het Pentagon zegt er geen weet van te hebben, maar onderzoekt de zaak wel.

Sally Jones - in een vorige leven nog in minirok op het podium toen ze gitaar speelde bij een punkgroep - zou in juni de stad Raqqa ontvlucht zijn toen het haar en haar zoon Joe 'Jojo' Dixon er te warm onder de voeten werd. De 'Witte Weduwe' zou voor het laatst gezien zijn op weg naar Mayadin, een plaats aan de grens van Syrië en Irak. Volgens The Sun zouden moeder en zoon gedood zijn door een Predator van de Amerikaanse luchtmacht. "De Amerikanen hebben haar uitgeschakeld toen ze wegvluchtte uit Raqqa. Eerlijk gezegd, een mooie opkuis", aldus de anonieme bron.

Het nieuws zou zo lang stilgehouden zijn omdat gevreesd werd dat ook haar zoon omkwam. Jones - die bovenaan een Amerikaanse lijst met uit te schakelen terroristen stond - gebruikte de jongen wel vaker als levend schild. The Sun schrijft dat de aanval volgens de CIA niet door zou zijn gegaan als de dienst had geweten dat de jongen in de buurt was. Mocht hij effectief dood zijn, kan de Amerikaanse overheid nog serieus onder vuur komen te liggen.



DNA-materiaal

Complete zekerheid is er niet, omdat er geen poging werd ondernomen om DNA-materiaal te pakken te krijgen. Zonder speciale eenheden op de grond is dat niet mogelijk. Maar de Amerikanen zouden er volgens de Britse tabloid vertrouwen in hebben dat zeker de vrouw dood is. (lees hieronder verder)

Een woordvoerder van het Pentagon kon het nieuws niet officieel bevestigen. "Ik heb geen informatie die deze berichten ondersteunen, maar dat kan nog veranderen. We gaan het dossier bekijken", aldus majoor Adrian Rankine-Galloway in The Guardian. Ook de CIA en de woordvoerder van de Britse premier Theresa May hebben nog geen officiële verklaring afgelegd over de zaak. (lees hieronder verder)

Jones vertrok in 2013 samen met haar zoon vanuit Kent naar Syrië, om zich bij haar man Junaid Hussain te voegen. Die laatste - een computerspecialist uit Birmingham - werd gedood bij een luchtaanval in 2015. Jones ronselde strijders voor IS en leidde terreurcellen op die aanslagen moesten plegen in het Westen, terwijl haar zoon werd gehersenspoeld door de extremisten.



Begin deze zomer werd het nieuws bekend dat de vrouw wilde terugkeren naar Groot-Brittannië, maar dat het haar zoon was die haar dat verhinderde.