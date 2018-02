Mogelijke IS-commandant opgepakt op Filipijnen LB

19 februari 2018

08u56

Op de Filipijnen is een vermoedelijke islamist opgepakt die voor terreurbeweging IS strijders zou gerekruteerd hebben. De Egyptenaar en zijn vriendin werden afgelopen weekend opgepakt in hoofdstad Manilla, zegt de politie.

Bij de gemeenschappelijke actie van politie en militairen werden in hun woning wapens, munitie en materiaal voor de aanmaak van explosieven gevonden. De politie zegt dat de man een ex-bevelhebber is van IS-troepen in het grensgebied tussen Syrië en Turkije, die zich sinds 2016 regelmatig ophoudt op de Filipijnen. In Zuidoost-Azië rekruteren IS-aanhangers al langer. Vooral in de Filipijnen en Indonesië, het land met de grootste moslimpopulatie ter wereld, leeft daarover angst.

De Egyptenaar was volgens de politie met een vervalst Tunesisch paspoort op reis. Hij wordt er ook van verdacht sympathisanten voor de strijd om de Filipijnse stad Marawi gerekruteerd te hebben. De stad in het zuiden van de Filipijnen kon vorig jaar, pas na maandenlange gevechten, door de regeringstroepen heroverd worden op IS. Meer dan 1.200 personen kwamen daarbij om.