Leider Afghaanse tak van IS opgepakt NLA

04 april 2020

17u55

Afghaanse veiligheidsdiensten hebben Aslam Faruki, de leider van de lokale tak van terreurgroep Islamitische Staat (IS), gearresteerd. Dat meldt het Afghaanse inlichtingenagentschap NDS. Ook negentien andere leden, onder wie twee hoge bevelhebbers, zijn opgepakt.

Faruki wordt beschouwd als een sleutelfiguur van IS in de regio. Hij was zowel in Afghanistan als in buurland Pakistan actief. Volgens de mededeling van NDS nam Faruki de leiding over de lokale tak van de terreurorganisatie na de dood van Abu Sajed in 2018.

IS heeft in Afghanistan voet aan de grond sinds 2015. De terreurgroep claimde verscheidene dodelijke aanslagen, voornamelijk tegen de sjiitische gemeenschap. IS eiste ook de verantwoordelijkheid op voor een aanslag op een sikhtempel in de hoofdstad Kaboel. Daarbij kwamen elf dagen geleden 25 mensen om het leven.