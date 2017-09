Leeft al-Baghdadi nog? IS geeft toespraak van leider vrij 18u02 0 AFP Islamitische Staat Al-Furqan, een persbureau dat gelinkt is aan Islamitische Staat, heeft een 46 minuten durende toespraak van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi vrijgegeven. De speech is getiteld 'Uw Heer volstaat als Gids en Helper'. Het is niet duidelijk van wanneer de toespraak precies dateert.

In zijn toespraak verwijst al-Baghdadi naar de Noord-Koreaanse bedreigingen aan het adres van Japan en de VS, wat doet vermoeden dat de doodgewaande IS-leider toch nog leeft, al zijn er voorlopig onvoldoende bewijzen om de video concreet te kunnen dateren.

"De show gaat verder"

De IS-leider benadrukt de vechtlust van Islamitische Staat, "we houden stand," zegt hij. Het bloedvergieten in Mosoel, Raqqa, Sirte, Ramadi en Hama zal uiteindelijk leiden tot de "ondergang van tirannen", zo verwijst hij naar de bolwerken in Irak, Syrië en Libië die IS heeft moeten prijsgeven.

"De sjiieten in Syrië, Irak en Jemen zullen nooit halfslachtige oplossingen accepteren, zeker niet na alle vernietiging en overwinningen die ze behaald hebben," voegt hij eraan toe. Al-Baghdadi zegt ook meermaals dat IS onophoudelijk zal blijven vechten om de vijand uit te putten. Het feit dat de Amerikanen niet happig zijn om troepen te sturen, is volgens hem een bewijs dat hun strategie werkt. "Een uitgeput land dat zijn status kwijtgespeeld is," noemt hij de VS. "De show gaat verder," concludeert de IS-leider aan het einde van de toespraak.

Toch niet dood?

Het was al geleden van november 2016 dat die nog een levensteken gaf, toen hij twee weken na de start van de slag om Mosoel zijn volgers opriep om de "ongelovigen" te bestrijden "en hun bloed te doen stromen als rivieren". Iraakse troepen hebben met steun van de VS Islamitische Staat ondertussen verdreven uit Mosoel, dat al-Baghdadi drie jaar geleden zelf tot kalifaat had uitgeroepen.

De afgelopen maanden werd al-Baghdadi verscheidene malen dood gemeld, maar twee weken geleden verklaarden de Amerikaanse autoriteiten dat hij waarschijnlijk nog leeft.