Laptop van Vlaams-Marokkaanse IS-bruid uitgevlooid: porno, recepten, gebeden en Hollywoodfilms LB

Bron: The Daily Beast 160 DB De Vlaams-Marokkaanse vrouw bleef tot de avond voor haar aanhouding toegewijd aan het jihadisme. Haar pornokijken leek haar religieuze vroomheid niet in de weg te staan. Islamitische Staat Een verzetsgroep die actief is in door IS bezette gebieden nam eind augustus de laptop in beslag van een Vlaamse vrouw van Marokkaanse afkomst die als bruid van een IS-jihadist in de Syrische stad Raqqa verbleef. Enkele dagen later werd de vrouw opgepakt, ze wordt gevangen gehouden door de Syrische Democratische Strijders (SDF) en wacht haar lot af in de stad Kobane. The Daily Beast kon de harde schijf van de laptop uitlezen en stootte daar naast zoekopdrachten voor recepten voor gebak en downloads van Hollywoodfilms en porno ook op zoekopdrachten voor gebeden, de aanslag in Barcelona en de evolutie van de strijd in Afghanistan.

De informatie, die via een tussenpersoon terechtkwam bij nieuwswebsie The Daily Beast, biedt een unieke blik op het leven van een Vlaamse jihadiste in de hoofdstad van IS in Syrië. Opvallend is daarbij dat de vrouw zich nergens distantieert van het geweld van IS en blijft geloven in de jihad.

Sommige avonden was ze op zoek naar bakrecepten, andere avonden downloadde ze 'Pirates of the Caribbean' en af en toe checkte ze ook wat Ajax had gedaan. Dat blijkt allemaal uit de harde schijf die werd buitgemaakt door Ahrar al-Furat, een clandestiene verzetsgroep in door IS bezet gebied.

Doodstraf

De Vlaamssprekende vrouw van Marokkaanse afkomst is één van de ruim 500 Belgen die naar Syrië of Irak reisden om zich bij IS te voegen. Meer dan 100 van hen zijn inmiddels gedood, maar deze vrouw werd in Raqqa aangehouden en zit nu gevangen in Kobane. In buurland Irak zitten meer dan 100 Europese jihadisten gevangen nadat de steden Mosoel en Tel Afar op IS werden heroverd. Onder hen ook Belgen. Hun lot is onduidelijk, de Iraakse ambassadeur in ons land stelde onlangs dat ze niet zullen uitgeleverd worden maar in Irak zullen terechtstaan, waar ze de doodstraf riskeren.

In tegenstelling tot getuigenissen van andere gevangen genomen IS-strijders, distantieert de vrouw zich nergens van het geweld van het kalifaat en stelt ze zichzelf niet voor als slachtoffer. Nergens toont ze zich ontgoocheld door het sinds maandenlang instortende IS-project. Integendeel: in de laatste weken voor haar aanhouding, bezoekt ze vaak de Vlaamse wikipediapagina over de oorlog in Afghanistan en bekijkt ze herhaaldelijk video's op YouTube van Amerikaanse oorlogsschepen die posities van de taliban bestoken. Het lijkt erop dat ze daarin haar radicalisering bevestigd ziet. Want hoewel in de maand augustus de door de VS geleide coalitie de stad Raqqa zwaar bestookt en er om de acht minuten een bom valt, blijft deze vrouw op het internet kijken naar beelden van de strijd.

Op de harde schijf staat ook meer dan een terabyte pornografische films en ze bezoekt ook regelmatig pornosite RedTube. Dat lijkt haar vroomheid niet in de weg te staan, want ze bekijkt ook preken van jihadistische imams met banden met IS en al-Qaida. De harde schijf bevat ook een hoop pdf's: van religieuze literatuur van IS tot minder radicale groeperingen zoals de Moslimbroederschap. Vaak surft ze ook naar de hymnes van IS, waarbij ze doorzoekt naar sites van westerse analisten die het materiaal in het Engels vertaalden.

Vanuit Raqqa bleef ze ook op de hoogte van nieuws over landgenoten bij IS. Zo volgt ze het nieuws over Frederick Calebout, die eind juli vier jaar celstraf kreeg voor deelname aan activiteiten van IS. Eind augustus volgt ze ook nauwgezet het nieuws over de IS-aanslagen in Barcelona en Cambrils en nieuwsberichten over de dood van landgenoot Tarik Jadaoun uit Verviers, die in Mosoel voor IS strijdde en daar werd gedood. Daarvoor bezoekt ze telkens westerse nieuwssites, onder meer HLN.be.

Contact met jihadisten in België

Daarnaast blijkt dat ze in contact bleef met jihadisten in ons land. Tot 17 augustus heeft ze via Facebook contact met vrienden in België. Haar account is inmiddels opgeheven, maar vrienden met wie ze berichten uitwisselde en wiens profielen sympathie voor IS verraden, zijn wel nog actief.

Ideologische toewijding

De ideologische toewijding aan IS die uit de digitale gegevens blijkt, hoeft niet te verrassen. Doctorandus Elizabeth Pearson van de Londense universiteit King's College, verbonden aan de denktank RUSI: "We weten dat er geen reden is om aan te nemen dat vrouwen minder ideologisch toegewijd zouden zijn aan IS dan mannen. Zowel mannen als vrouwen hebben een resem redenen om zich bij IS aan te sluiten". Pearson is ook niet verbaasd dat die toewijding aanhoudt nu het kalifaat op instorten staat: "Het is mogelijk dat degenen die het IS-project zien mislukken zullen afhaken. Een nederlaag werd immers niet in het vooruitzicht gesteld. Anderzijds werd het kalifaat nooit uitgedragen als een utopische droom. In 2015, tijdens het hoogtepunt van de wervingscampagne, maakten aanhangers op sociale media duidelijk dat de weg moeilijk zou zijn en dat volharding een vereiste is. Echte moslims zetten door".

"Wat doet de YPG met IS-terroristen?"

Het surfgedrag van de vrouw wijzigt drastisch naarmate de SDF, de Amerikaanse bondgenoot op de grond in oostelijk Syrië, Raqqa nadert. Op 8 augustus downloadt ze nog het game Stickman Sniper en het programma 'I AM T-PAIN', waarmee je je stem kan vervormen tot die van de rapper, streamt ze een 'Pirates of the Caribbean' en zoekt ze 'topfilms van 2016'. Alles lijkt erop dat ze de lange Syrische zomerdagen met filmkijken wil vullen. Maar tegen het eind van de maand augustus, wanneer de SDF de strop rond Raqqa aanspant, lijkt ze ongerust te worden. Wanhopig gaat ze op zoek naar informatie over het lot dat haar te wachten staat. Zo zoekt ze 'laatste nieuws over YPG' en 'wat doet YPG met IS-terroristen'. De YPG is de Koerdische militie die de SDF domineert. De laatste dagen voor haar aanhouding is haar internetgeschiedenis een cocktail van zoekopdrachten naar het lot van naar Europa teruggekeerde Syriëstrijders en jihadistische propaganda. Op 24 augustus, 's avonds, tikt ze de zoekopdracht 'ik wil IS verlaten' en, in het Nederlands, 'teruggekeerde jihadisten' in. Laat die avond tikt ze op Google haar laatste zoekopdracht in: 'wat doet de YPG met IS-terrorist'.