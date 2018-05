Koerdische strijders: "Franse jihadist, die bloedige aanslag in Nice opeiste voor IS, gevat" ADN

24 mei 2018

16u57

Bron: Belga 0 Islamitische Staat De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een door Washington en Parijs gesteunde Arabisch-Koerdische coalitie, hebben vandaag bekendgemaakt de Franse "jihadist" Adrien Guihal gevangen te hebben genomen, in Raqqa in het noorden van Syrië.

De "jihadist" van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) wordt ervan beschuldigd de stem te zijn van de opeising van de bloedige aanslag in Nice in juli 2016. In 2012 kreeg hij in Frankrijk vier jaar cel met uitstel van één jaar voor opruiing tot een aanslag in dat land, waarna hij vluchtte naar Syrië en Irak, waar IS in 2014 een groot deel van het grondgebied controleerde.

Volgens de SDF heeft een operatie van de inlichtingendiensten van de coalitie op 19 mei geleid tot de gevangenneming van een groep "jihadisten" van IS onder leiding van Adrien Guihal, ook bekend onder de naam Aboe Oessama al-Faransi. Dat gebeurde in Raqqa, het vroegere bolwerk van IS in Syrië, in 2017 door de SDF veroverd.