Islamitische Staat gebruikt Belgische domeinnaam 09u36

Bron: De Morgen 3 photo_news Een lid van het Iraakse leger neemt een vlag van IS in beslag in Mosoel. Islamitische Staat Amaq, het persagentschap van terreurgroep Islamitische Staat, gebruikt een Belgische domeinnaam. Dat schrijft De Morgen. Video's, foto's en nieuwsberichten worden sinds 28 september online geplaatst op news-agency.be.

Omdat overheden voortdurend de websites van Amaq schrappen, gebruikt het IS-nieuwsagentschap een roterend systeem waarbij het constant van domeinnaam verandert. Het is zeker niet de eerste keer dat IS een '.be'-domeinnaam registreert, stelt jihadexpert Pieter Van Ostaeyen.

DNS Belgium, de beheerder van Belgische domeinnamen, kan de domeinnaam niet zomaar schrappen omwille van inhoudelijke redenen. Dat is een bevoegdheid van gerechtelijke instanties zoals de Federal Computer Crime Unit. DNS Belgium kan de domeinnaam enkel 'on hold' zetten als info over de domeinnaamhouder blijft ontbreken of incorrect wordt doorgegeven. De beheerder heeft een controle opgezet om de contactgegevens van de houder te bekomen.