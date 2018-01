IS: van 'wereldmerk' tot zootje armoezaaiers. Pentagon pluist achtergelaten informatie jihadi's uit EB

Bron: USA Today 112 Photo News Islamitische Staat Als ze al niet gedood zijn, vluchten opgejaagde militanten van terreurgroep IS weg uit Syrië en Irak om uit de klauwen van hun belagers te blijven. In een poging om hun vege lijf te redden, laten ze waardevolle informatie achter. Die documenten, laptops, smartphones en dies meer worden nu tot op de draad uitgeplozen door het Pentagon. "En die berg informatie is enorm", zegt generaal-majoor James Jarrard.

"Islamitische Staat hield zowat alles bij. Hun archief is fenomenaal en zeer nauwgezet. Vele documenten kregen zelfs een officiële stempel van het kalifaat", steekt Jarrard van wal in een gesprek met USA Today vanuit Bagdad.

De voorbije drie jaar hebben de coalitie en lokale strijdkrachten "honderden terabytes" aan gegevens van IS uit computers en archieven gehaald. Elke terabyte - strikt genomen 1000 gigabytes ofwel 1.000.000.000.000 bytes - kan meer dan 80 miljoen pagina's aan Microsoft Word-documenten bevatten.

Erg nauwgezet

"Uit deze massa aan informatie hebben we veel geleerd over de organisatiestructuur van IS, over hoe ze communiceerden, hoe hun personeelsbeheer eruit zag en hoe ze hun financiën beheerden", vervolgt Jarrard. "Het kalifaat hield er een erg nauwgezette boekhouding op na. De archieven bevatten ook een 'waslijst' aan namen van individuen die de terreurgroep hebben vervoegd in Syrië en Irak".

Jacht op grote vissen

De informatie heeft de coalitie in staat gesteld om de toplui van IS in het vizier te krijgen. "We kijken naar de connecties en de structuur van de organisatie om de kopstukken op te sporen", vervolgt Jarrard. Volgens het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, zijn de meeste 'grote vissen" van de terreurgroep omgebracht. Enkel de absolute topman, Abu Bakr al-Baghdadi, zou nog op vrije voeten zijn.

Immense inkomsten

Analysten gebruiken de achtergelaten informatie ook om te reconstrueren hoe Islamitische Staat functioneerde. Tijdens de 'gloriedagen' haalde IS zo'n 50 miljoen dollar per maand aan inkomsten uit petroleum. Uit bankovervallen, gijzelingen en andere criminele activiteiten nog eens 500 miljoen dollar. In 2014 drongen ze Irak binnen vanuit Syrië en begon de echte territoriumuitbreiding van het zelfverklaarde kalifaat. Hun organisatie leek in die periode onoverwinnelijk.

Waar ze destijds zo gul omsprongen met de centen - buitenlandse strijders verdienden hopen geld - worden hun mensen nu afgesnauwd als ze om financiële steun vragen Generaal-majoor James Jarrard

Verschrompeld

Vandaag is het grondgebied van IS met 98 procent verschrompeld. Groepjes militanten zijn gevlucht naar afgelegen gebieden in de vallei van de Eufraat over Irak en Syrië.

In dezelfde mate zijn ook de inkomsten van de terreurorganisatie verschrompeld. "Ze zijn wanhopig op zoek naar cash geld", beweert generaal-majoor Jarrard. "Waar ze destijds zo gul omsprongen met de centen - buitenlandse strijders verdienden hopen geld - worden nu mensen afgesnauwd die om financiële steun vragen".

Strijd nog niet gestreden

"De strijd is echter nog niet gestreden", zegt Jarrard, die aan het hoofd staat van de Special Operations Joint Task Force in Irak en Syrië. "We moeten de druk op de ketel houden. Geef ons nog enkele weken om het kalifaat met wortel en al uit te roeien. Uit de ingewonnen informatie blijkt dat IS alles in het werk stelt om het hoofd boven water te houden. De ideologie van IS blijft duizenden mensen aanspreken. Het geld is op, maar het 'wereldmerk' van weleer blijft zijn aantrekkingskracht behouden. We mogen niet uit het oog verliezen dat overal ter wereld slapende IS-cellen kunnen geactiveerd worden. Om het nog niet te hebben over de vele potentiële 'eenzame wolven' en teruggekeerde jihadi's", besluit Jarrard.

stripes.com Generaal-majoor James Jarrard.