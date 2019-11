IS-tak Somalië zweert trouw aan nieuwe leider IB

04 november 2019

01u24

Bron: Belga 0 Islamitische Staat De Somalische tak van terreurorganisatie IS heeft trouw gezworen aan de nieuwe leider van IS Abi Ibrahim Al-Hashemi Al-Qurashi. De Somalische afdeling van IS is de belangrijkste buiten de hoofdgroep in Irak en Syrië.

De vorige leider en oprichter van de terroristische organisatie Abu Bakr al-Baghdadi werd onlangs gedood door een aanval van het Amerikaanse leger. Afgelopen week liet IS weten dat Qurashi Baghdadi opvolgt als nieuwe leider.

IS won rond 2014 snel aan terrein in het begin van de Syrische burgeroorlog, maar werd de afgelopen jaren steeds meer teruggedrongen door Koerdische milities, het Iraakse leger en een coalitie van het Russische en Syrische leger. In een aantal landen zoals Mali, Somalië en Indonesië heeft IS nog veel aanhangers.