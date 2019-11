Exclusief voor abonnees IS-seksshops, prostitutie en expliciete berichten: onderzoekster verzamelt getuigenissen over seks in het kalifaat Dietert Bernaers

11 november 2019

14u40 4 Islamitische Staat Seksshops in het kalifaat? Niet meteen wat je verwacht, maar ze waren er wel degelijk. Dat blijkt uit getuigenissen die onderzoekster Marion van San verzamelde. “’Het lijkt wel alsof we in een groot bordeel geleefd hebben’, zei één van de IS-vrouwen me.”

‘Kalifaatontvluchters’: zo heet het nieuwste boek van Marion van San (53). Daarin een opmerkelijk hoofdstuk, ‘De Zondige Verleiding’, zeg maar: seks in het kalifaat. “Het verbazingwekkende is niet zozeer dat er seks was in het kalifaat”, zegt de senior onderzoekster aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Risbo). “De Islamitische Staat werd bevolkt door jonge mannen en vrouwen, uiteraard hadden die seksuele betrekkingen. Maar het verrassende is dat er onder de radar veel meer speelde dan wij hier konden bevroeden.”

