IS na offensief van twee maanden verdreven uit olierijke stad Deir ez-Zor

Islamitische Staat Syrische regeringstroepen hebben gisterenavond na een offensief van twee maanden terreurgroep Islamitische Staat (IS) uit de olierijke oostelijke stad Deir ez-Zor verdreven. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

"De stad is onder controle gekomen van de Syrische regeringstroepen", zei Rami Abdel Rahman, het hoofd van het in Groot-Brittannië gebaseerde SOHR. Deir ez-Zor, de belangrijkste stad van de gelijknamige provincie, werd al sinds 2014 bijna volledig gecontroleerd door IS.

Zware Russische luchtsteun

Volgens het observatorium konden de Syrische regeringstroepen de stad innemen dankzij zware luchtsteun van de Russische bondgenoten. Bepaalde buurten werden ook uitgekamd om te zoeken naar achtergebleven IS-strijders. De verovering van de stad is een grote overwinning voor de regeringstroepen en hun bondgenoten in Oost-Syrië. Het Syrische leger bereikte de stad in september, nadat ze al drie jaar door IS belegerd werd.

Laatste bolwerk

"De vooruitgang van het regime is erg belangrijk en toont dat Islamitische Staat snel uiteenvalt in de stad Deir ez-Zor, hun laatste bolwerk", aldus Rahman.

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat IS nog steeds 40 procent van de provincie in handen heeft. Deir ez-Zor als provincie is het centrum van de olie-industrie, en is voor de terreurgroep steeds een belangrijke bron van inkomsten geweest.

Verliezen

De voorbije maanden heeft IS verliezen geleden in Syrië en Irak. Volgens de coalitie onder leiding van Amerika heeft de groep meer dan 96 procent van zijn grondgebied in beide landen verloren.