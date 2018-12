IS-leider die betrokken was bij executie van Amerikaanse gijzelaar nu zelf gedood IB

03 december 2018

01u15

Bron: Belga 0 Islamitische Staat Een belangrijke IS-leider, die betrokken was bij de executie van de Amerikaanse gijzelaar Peter Kassig, is zondag gedood bij een bombardement in het zuidoosten van Syrië. Dat melden Amerikaanse media.

Legerwoordvoerder Sean Ryan zei in een persbericht via e-mail aan de Washington Post dat IS-leider Abu al-Umarayn gedood werd bij "precisiebombardementen" in de Syrische woestijn. Volgens de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten waren er redenen om aan te nemen dat Umarayn een "onmiddellijke bedreiging" vormde voor de coalitietroepen in de regio.

Betrokken bij verschillende executies

Umarayn was ook "betrokken bij de dood van een Amerikaanse burger en gewezen Amerikaans elite-infanterist Peter Kassig", klinkt het. Hij zou bovendien rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken geweest zijn bij de executie van verschillende andere gevangenen.

Terreurbeweging IS eiste in november 2014 de executie op van Kassig, die op dat moment in Syrië actief was als humanitair werker. Kassig was in 2013 ontvoerd in Syrië. In de video waarmee IS de executie opeiste, was het afgehakte hoofd van de man te zien.