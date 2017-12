IS in Syrië volledig van de kaart geveegd, zegt Rusland EB

16u52

Bron: DPA, Belga 1 AFP President Vladimir Poetin maakte van het goede nieuws gebruik bij zijn aankondiging, volgend jaar een gooi naar een nieuwe ambtstermijn als president te doen. Islamitische Staat Rusland heeft naar eigen zeggen de terreurmilitie Islamitische Staat (IS) in Syrië volledig gewonnen. In Syrië "is momenteel geen enkele plaats of district meer dat door IS wordt gecontroleerd", zo riep vice-legerstafchef Sergej Roedskoj vandaag in het Kremlin het 'mission accomplished' uit. Eenzelfde victoriekreet had gisteren Roedskoj's baas Valeri Gerasimov geuit.

President Vladimir Poetin maakte van het goede nieuws gebruik bij zijn aankondiging, volgend jaar een gooi naar een nieuwe ambtstermijn als president te doen. Een van de beloftes van zijn verkiezingscampagne is een terugtrekking van alle Russische troepen uit Syrië. Rusland gaat wel twee militaire basissen in het land behouden.

Volgens Roedskoj heeft het Syrische regeringsleger de voorbije dagen met Russische steun verscheidene dorpen langs de oever van de Eufraat, in Oost-Syrië, veroverd. Zelfs de anti-Assadsite Sohr stelde dat IS nog amper drie procent van het gebied in handen heeft.

Het Pentagon, daarentegen, heeft zo zijn twijfels. De door de VS geleide internationale coalitie gaat voort met haar strijd tegen IS, luidde het bij het VS-ministerie van Defensie. Zonder IS-aanwezigheid zou de aanwezigheid van coalitietroepen in Syrië overigens geen officiële reden meer hebben.