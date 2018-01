IS executeert eigen strijders die geen zelfmoordaanslagen willen plegen EB

Bron: Iraqi News 11 Photo News Islamitische Staat Een vooraanstaande leider van de Iraakse regeringsgezinde milities zegt te weten dat Islamitische Staat zijn eigen strijders executeert omdat ze geen zelfmoordaanslagen willen plegen. Dergelijke executies zouden zijn voltrokken in de provincie Salah ad-Din met Tikrit als hoofdstad.

Volgens topman Jabbar al-Maamouri van de regeringsgezinde troepen heeft IS een tekort aan binnen- en buitenlandse kamikazes en moet de terreurbeweging bijgevolg haar ervaren frontsoldaten inzetten voor zelfmoordmissies.

Deze frontsoldaten zijn blijkbaar niet happig om zelfmoordaanslagen te plegen. IS is echter onverbiddelijk: wie niet gehoorzaamt wordt ter plekke geëxecuteerd.

Iraakse strijdkrachten, gesteund door de coalitie onder leiding van de Verenigde Staten, voeren sinds oktober 2016 hevige strijd om terrein te heroveren op Islamtische Staat. Sedertdien werd de terreurgroep verdreven uit steden als Mosoel, Tal Afar, Haija, Rawa en Qaim.

Terugkeer

Meer dan de helft van Irakezen die in eigen land op de vlucht waren geslagen voor het geweld van de jihadistische terreurgroep is intussen naar huis teruggekeerd. Eind december waren er nog altijd 2,61 miljoen ontheemden in Irak, maar was het aantal teruggekeerde mensen opgelopen naar 3,22 miljoen. Die ommekeer in de cijfers komt er kort nadat Bagdad had bekendgemaakt dat de terreurgroep IS uit alle stedelijke centra was verdreven.