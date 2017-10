IS executeerde 116 mensen in al-Qaryatayn SPS

Bron: Belga 0 AP Islamitische Staat De groep Islamitische Staat (IS) heeft "minstens 116 burgers geëxecuteerd" in al-Qaryatayn, voor ze zaterdag verdreven werd uit de de Syrische stad. Dat stelt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

"Tijdens de twintig dagen dat de organisatie al-Qaryatayn controleerde, executeerde IS minstens 116 burgers uit wraak, nadat ze beschuldigd werden van samenwerking met de regimetroepen van Bashar al-Assad", zei Rami Abdel Rahmane, de directeur van de ngo die over een uitgebreid netwerk aan correspondenten beschikt in Syrië.

"Na de herovering van de stad in de provincie Homs, vonden inwoners lichamen in de straten, huizen en op andere plekken", aldus Rahmane. Volgens de man werden meer dan 80 onder hen in de twee dagen voor 20 oktober gedood, toen de regeringstroepen de controle over de stad opnieuw verwierven.

IS lijdt de laatste maanden verlies na verlies in Irak en Syrië. Zo werd de terreurgroep verdreven door een alliantie van Koerdische en Arabische strijders uit Raqqa, de 'hoofdstad van IS' in Syrië.

In de Syrische provincie Deir ez-Zor wordt IS nog steeds bevochten, via twee verschillende offensieven.