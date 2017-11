IS claimt aanslag New York, maar levert geen bewijs IB

04u06

Bron: ANP 2 AFP Mensen komen samen voor een wake om de slachtoffers van de aanslag in New York te herdenken. Islamitische Staat Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag van dinsdag in New York opgeëist. De terreurbeweging leverde in haar wekelijkse nieuwsbrief echter geen bewijs voor de claim.

Volgens de justitiële commissies in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat is de dader de Verenigde Staten binnengekomen op een zogenaamd diversiteitsvisum uit Oezbekistan in 2010. Commissievoorzitter Bob Goodlatte heeft gevraagd het programma voor deze visa te beëindigen.

Doodstraf

President Donald Trump liet tijdens een kabinetsvergadering op het Witte Huis weten dit programma inderdaad te willen beëindigen. Daarnaast zei Trump dat de aanslagpleger de doodstraf zou moeten krijgen, wat hem op kritiek van mensenrechtenorganisaties kwam te staan.

Bij de aanslag in het zuidwesten van Manhattan werden acht mensen gedood toen een truck inreed op voorbijgangers. Elf mensen raakten gewond.