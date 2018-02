Iraakse rechtbank veroordeelt Duitse 17-jarige voor lidmaatschap IS SI

18 februari 2018

15u38

Een 17-jarige Duitse aanhangster van Islamitische Staat is volgens mediaberichten door een Iraakse rechtbank tot een gevangenisstraf van zes jaar veroordeeld. De Duitse omroepen NDR, WDR en de krant Süddeutsche Zeitung vernamen in gerechtelijke kringen in Bagdad dat Linda Wenzel uit Pulsnitz, in de deelstaat Saksen, wegens lidmaatschap van IS vijf jaar cel kreeg en wegens illegale immigratie in Irak nog eens één jaar.

Het proces werd voor een jeugdrechtbank in de Iraakse hoofdstad Bagdad achter gesloten deuren gevoerd vanwege de minderjarigheid van het meisje. Een officiële bevestiging van het vonnis door het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken of Iraakse autoriteiten kwam er niet meteen.

Het schoolmeisje was in de zomer van 2016 verdwenen, nadat ze zich tot de islam bekeerd had. Ze zou via het internet in contact gestaan hebben met IS-aanhangers en geradicaliseerd zijn. In de zomer van 2017 werd ze in Irak opgepakt en opgesloten.

Spijt

In een interview na haar arrestatie zei Linda Wenzel dat ze betreurde dat ze zich bij de terreurmilitie had aangesloten. "Ik wil naar huis, naar mijn familie, weg uit de oorlog, weg van de vele wapens", zei ze aan een reporter in Bagdad. Het meisje liep naar verluidt een schotwonde aan een dijbeen op en moet ook aan een knie verzorgd worden.