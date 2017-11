Iraakse politie kan identificatie massagraven IS niet aan Bob van Huet

Bron: AD.nl 0 AP Resten van een van de slachtoffers in Hawija. Islamitische Staat In Irak zijn inmiddels 70 massagraven ontdekt met slachtoffers van de grotendeels verdreven terreurorganisatie Islamitische Staat. Er zijn zoveel lichamen en menselijke resten gevonden dat de Iraakse politie en forensische onderzoekers het werk niet meer aankunnen, meldt de Amerikaanse krant The New York Times.

Recent werden nieuwe massagraven gevonden rond de stad Hawija. Volgens de autoriteiten werden alleen hier al “minstens 400 slachtoffers” geëxecuteerd door jihadisten van Islamitische Staat. Botten liggen verspreid in het hete zand. Nabestaanden vragen de autoriteiten ondertussen wanhopig om informatie over vermiste dierbaren, maar er zijn veel te weinig specialisten aanwezig om het noodzakelijke werk te doen.

Twee maanden geleden stelde de Verenigde Naties een speciale gezant aan om Irak te helpen bij het onderzoek naar oorlogsmisdaden en ook bij het identificeren van massagraven. Pas volgend voorjaar zouden de beloofde, internationale, hulpteams ter plaatse zijn. Gelet op de gelimiteerde middelen en de kosten die gepaard gaan met forensisch onderzoek is het vooralsnog onduidelijk hoeveel massagraven op een adequate wijze kunnen opgegraven worden, laat staan hoeveel - of enige - verdachten gerechtelijke verantwoordelijkheid zullen moeten afleggen.

Schaapherder

De New York Times sprak Khalaf Luhaibi, een schaapherder uit de buurt, die zich kon verstoppen toen IS met executies begon. Nadat de terroristen waren vertrokken, begroef hij de slachtoffers. “Ze schoten mensen om allerlei redenen dood. Degenen die waren betrapt omdat ze op internet zaten, mensen die van hekserij werden beschuldigd. Ik zag de lichamen van mijn buren. Van moeders met hun kinderen. Ze waren doodgeschoten en hun lichamen verbrand.”

In zijn eigen propaganda meldde IS in het verleden vol trots over de zuiveringen in Hawija. De stad werd gehaat door jihadisten omdat diverse burgers - na de Amerikaanse inval in 2003 - was geleerd hoe zich te verdedigen tegen terroristen, destijds vooral tegen die van al-Qaida. Nadat de Amerikanen zich in 2011 hadden terugtrokken uit Hawija nam het Iraakse leger de stad over. Een paar jaar laten bleken de soldaten geen partij voor het oprukkende en zwaar bewapende IS. Twee maanden geleden is Hawija door het Iraakse leger heroverd. De groep IS-terroristen die huishield in Hawija zou op de vlucht zijn.

AP Schaapherder Khalaf Luhaibi wees de politie naar een massagraf.

AFP