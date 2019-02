Honderden burgers op de vlucht voor gevechten rond laatste IS-bastion ADN

12 februari 2019

17u39

Bron: Belga 0 Islamitische Staat Honderden burgers zijn volgens activisten op de vlucht geslagen voor gevechten rond het laatste bolwerk van de terreurmilitie IS (Islamitische Staat) in Syrië. Ongeveer 500 mensen konden de voorbije 24 uur het door IS gecontroleerde stadje Baghuz verlaten, meldt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen van verschillende nationaliteiten.

De SDF-alliantie (Syrian Democratic Forces), door Koerden geleid, lanceerde in het weekend een offensief op het laatste bolwerk van IS. De strijders krijgen luchtsteun van de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten. De felle gevechten om Baghuz bij de grens met Irak gingen ook vandaag verder, meldt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten. IS is tot een gebied van zowat 2 vierkante kilometer teruggedreven.

In Baghuz zouden zich nog honderden IS-aanhangers ophouden, onder wie leiders en buitenlandse strijders. Ook IS-leider Abu Bakr al-Bagdadi verbleef er volgens mediaberichten, maar zou ondertussen de woestijn in zijn gevlucht. De burgers zouden naar een gebied gevlucht zijn dat onder controle staat van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF).