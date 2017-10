Franse 'Mamie Jihad' krijgt tien jaar cel sam

19u35

Bron: Belga 0 REUTERS Thomas Klotz, de advocaat van Christine Rivière. Islamitische Staat De correctionele rechtbank van Parijs heeft een vrouw tot tien jaar cel veroordeeld omdat zij haar zoon, een Syriëstrijder, "volkomen gesteund" heeft in diens ideologie.

Christine Rivière, bijgenaamd 'Mamie jihad', werd vervolgd wegens bendevorming.



Zij bezocht in 2013 en 2014 driemaal haar zoon Tyler Vilius in Syrië, waar hij streed met een jihadgroep die uitgroeide tot Islamitische Staat (IS).