Duitsland wil IS-kinderen terughalen KVE

23u00

Bron: ANP 2 EPA Islamitische Staat De Duitse regering spant zich in kinderen van strijders en aanhangers van Islamitische Staat te repatriëren. Een aantal Duitse baby's, peuters en kleuters zit, vergezeld door hun moeder, na de ineenstorting van het kalifaat opgesloten in gevangenissen en verhoorcentra in Irak.

Alleen al in de Noord-Iraakse stad Erbil gaat het om zeker vier zeer jeugdigen. Een van de gearresteerde moeders is bovendien hoogzwanger. Meer dan zestig vrouwen van verschillende nationaliteiten verblijven er in een grote cel met een schare kinderen in afwachting van een eventueel proces.

Volgens de Süddeutsche Zeitung en de tv-zenders WDR en NDR hebben diplomaten van Buitenlandse Zaken zich tot de Iraakse regering gewend om deze piepjonge zoons en dochters van Duitse jihadisten vrij te krijgen en terug te laten keren. Dat besluit is genomen op humanitaire gronden en omdat de overheid zich verplicht voelt de eigen staatsburgers te beschermen. Irak heeft nog niet gereageerd.

Duitsland gaat ervan uit dat ongeveer 940 personen naar Syrië of Irak zijn gegaan om zich aan te sluiten bij de terreurorganisatie. Twee derde van hen heeft de Duitse nationaliteit en hun kroost derhalve ook.