Duitse vrouw die bij IS vocht, liet Yezidi-kindslaafje (5) omkomen van de dorst ADN

09 april 2019

18u07

Bron: Belga 2 Islamitische Staat In München staat een Duitse vrouw (27) terecht die een 5-jarig Koerdisch Yezidi-kind, dat ze als slaaf hield, heeft laten omkomen van de dorst. De feiten gebeurden toen de vrouw bij een groep van Islamitische Staat (IS) in Irak verbleef.

De beschuldigde, die als Jennifer W. wordt aangeduid overeenkomstig de Duitse regels voor privacybescherming, was in IS-gebied actief als lid van de religieuze en morele politie, de hisbah. Ze had als politieagente een kalasjnikov-machinegeweer, een pistool en een explosievenvest ter beschikking.



De vrouw zou in de zomer van 2015 samen met haar Iraakse man het meisje ‘gekocht’ hebben als kindslaaf. Het kind hoorde bij een groep krijgsgevangenen. De Yezidi waren specifiek doelwitten van terreurgroep IS, hun vrouwen werden vaak als seksslaven gehouden.

Vastgeketend

Volgens de procureur werd het kind vastgeketend in een hitte van 45 graden Celsius als straf voor bedplassen, toen het meisje ziek was. Het kind is uiteindelijk een folterdood gestorven, doordat het geen vloeistof kreeg toegediend in de verzengende hitte. In 2016 werd Jennifer W. gearresteerd in de Turkse hoofdstad Ankara en vervolgens naar Duitsland overgebracht.



De procureur beschuldigt de 27-jarige vrouw nu van oorlogsmisdaden, moord en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Volgens haar advocaat wil de vrouw, afkomstig uit Nedersaksen in het noorden van Duitsland, niet reageren op deze beschuldigingen.

Mama gevonden

Het proces werd meteen uitgesteld tot 29 april. De openbaar aanklager zegt dat de natuurkijke moeder van het kind is teruggevonden en dat ze als getuige wil optreden op het proces. Ze wil zich ook burgerlijke partij stellen.

Volgens Yezidi-activiste en Nobelprijswinnaar Nadia Murad is dit proces zeer belangrijk voor alle overlevende Yezidi.