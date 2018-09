Deze Nederlander trok samen met de Koerden op tegen IS, nu moet hij naar de rechter: "Ik ben trots op wat ik heb gedaan" Cyril Rosman

25 september 2018

13u35

Bron: AD 0 Islamitische Staat Devin (28) trok samen met de Koerden op tegen terreurgroep Islamitische Staat. Nu is hij de eerste Nederlander die zich daarvoor moet verantwoorden voor de rechter.

Devin heeft veel bloed gezien. Te veel. Die keer bijvoorbeeld dat IS mortieren liet vallen op de bootjes waarmee Koerdische strijders een rivier overstaken. "We kregen veel zwaargewonden binnen, vol gaten, een hand eraf. IS doet ijzeren balletjes om de handgranaten om extra slachtoffers te maken." Of al die keren dat achtergelaten boobytraps in veroverde huizen hun tol eisten.

