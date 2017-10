Deze huurling doodde al 26 IS’ers: “Ik hou gewoon van moorden, het kan me niet schelen wie de vijand is” avh

11u40

Bron: lenta.ru; Daily Mail; Daily Mirror 306 Twitter/@DailyMirror Deze Brit vecht al vier jaar tegen IS in Syrië. Islamitische Staat Een Britse ex-militair vecht al vier jaar aan de zijde van de Koerden tegen IS in Syrië. Hij heeft al 26 IS’ers vermoord, maar dat aantal vindt hij nog niet voldoende.

De Brit getuigt op de Russische nieuwswebsite Lenta over zijn leven als huurling. Wie de vijand is, maakt hem niks uit: “Ik hou gewoon van moorden, of dat nu tegen IS, Assad of Barzani (de leider van de Koerdische partij, red.) is”, vertelt de man. “Geef me een geweer en ik vecht.”

Politiek interesseert de man niet: “Er komen veel belangen samen in een conflict. Soms is het moeilijk om uit te maken wie goed is en wie slecht. Maar mijn taak is vechten, ik hoef niet te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt.”

Ex-militair

Voor hij huurmoordenaar werd, diende de man als soldaat in het leger. Daar zag hij na een hinderlaag hoe bijna al zijn vrienden werden vermoord. Hij was een van de weinigen die de hinderlaag overleefden. “Maar voor mij was het nooit persoonlijk, de dood van mijn vrienden heeft me alleen maar bloeddorstiger gemaakt”, aldus de huurling.

Gevangenis

De Koerdische partij wordt in het Verenigd Koninkrijk beschouwd als een terroristische organisatie, zijn moordpartijen in Syrië hebben hem dus al een gevangenisstraf opgeleverd toen hij terugkeerde naar huis. “Het is een cyclus: een trip naar Syrië – oorlog – terug naar huis – een gevangenisstraf. En dan doen we weer alles opnieuw.”

De huursoldaat heeft al de dood van 26 IS-strijders op zijn conto staan, maar als het van hem afhangt worden dat er nog veel meer. “Het zijn er nog niet genoeg”, vertelde hij koeltjes aan zijn Russische interviewer.

