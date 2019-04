Dertien doden na dubbele bomaanslag in Raqqa kv

09 april 2019

17u54

Bron: Belga 0 Islamitische Staat Dertien mensen, waarvan de meerderheid burgers, zijn vandaag omgekomen bij een dubbele bomaanslag in Raqqa, een voormalig IS-bolwerk. Dat zegt ngo Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

In Raqqa, in het noorden van Syrië, ontploften twee bomauto's in een drukke straat. Er stierven negen burgers en vier strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Het SDF is een Arabisch-Koerdische alliantie die door de Verenigde Staten wordt gesteund.

De aanval werd niet onmiddellijk opgeëist.



Ondanks de val van het kalifaat, zijn er nog steeds enkele IS-jihadisten verspreid over Syrië en blijven ze aanvallen opeisen in de gebieden die onder de controle staan van de SDF.



De Arabisch-Koerdische alliantie riep de internationale coalitie op tot verdere ondersteuning om de laatste slapende cellen van IS te kunnen elimineren.