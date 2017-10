Brusselse jongeren die in Turkije opgepakt werden voor jihadisme willen klacht indienen ISW

Vijf jonge Brusselaars die in september tijdens hun vakantie gedurende vier dagen werden opgesloten in een gevangenis in Turkije op verdenking van deelname aan de jihadstrijd van IS, willen nu een klacht indienen wegens onmenselijke en vernederende behandeling. Dat heeft hun advocaat Vincent Lurquin gezegd. Hij bevestigt hiermee berichtgeving over de zaak van RTBF.

"Mijn cliënten zijn vijf twintigers die nog nooit met het gerecht in aanraking zijn geweest en allemaal werk hebben", aldus de advocaat. Toen de jongeren in september met vakantie waren in Turkije zijn een vijftiental politiemensen in burger binnengevallen in het hotel waar de jongeren verbleven. Ze hebben hun kamers doorzocht. De jongeren werden vervolgens in een gevangenis opgesloten met de mededeling dat dit door België gevraagd was in het kader van de gerechtelijke samenwerking tussen beide landen.

Het blijkt dat het parket in ons land al een onderzoek naar de jongeren geopend had voor hun vertrek. Volgens de advocaat weten de jongeren tot op vandaag nog altijd niet waarvan ze precies verdacht of beschuldigd worden.

Verdachte omstandigheden

Volgens de Franstalige omroep heeft het parket van Brussel een onderzoek naar de jongeren geopend, nadat de jongeren "in verdachte omstandigheden" waren vertrokken naar Turkije. Dat onderzoek loopt nog, maar volgens het parket van Brussel zouden er aan de Turkse justitie geen onderzoeksdaden gevraagd of informatievragen gesteld zijn. Het parket Brussel weigert verdere commentaar over deze zaak aan het persagentschap Belga.