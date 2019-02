Britse special forces ontdekken afgehakte hoofden van 50 yezidi-seksslavinnen in laatste IS-bolwerk

LH

24 februari 2019

11u41

Bron: The Daily Mail 0 Islamitische Staat Britse special forces van SAS hebben in vuilbakken de hoofden ontdekt van 50 seksslavinnen die vermoord werden door IS-strijders. Ze deden de gruwelijke ontdekking in de oostelijke Syrische stad Baghuz, het laatste bolwerk van Islamitische Staat waar nu nog hevig strijd geleverd wordt.

“Nu de nederlaag nabij is, kent de wreedheid van de jihadi’s geen grenzen”, zegt een bron aan de Britse krant The Daily Mail. “Ze voerden een laffe slachting uit op wanhopig vrouwen als laatste daad van onmenselijkheid en lieten hun afgehakte hoofden achter. Zo’n misselijkmakende daad is onbegrijpelijk voor elke normale mens.”

“De soldaten die in Baghuz de ontdekking deden, zullen nooit vergeten wat ze zagen, sommige soldaten vergeleken het met een scène uit de film ‘Apocalypse Now’. Hun enige troost is dat ze hebben bijgedragen aan het beëindigen van het terrorisme van de Islamistische Staat”, aldus de bron nog.

De yezedi’s zijn een Koedische religieuze en etnische minderheid in Irak en Syrië. De voorbije jaren hadden ze zwaar te lijden onder het geweld van IS. Veel van hen werden door strijders van de terreurbeweging als slaaf gehouden of verkocht, of meteen vermoord.

De special forces vonden in Baghuz ook enkele lichamen van IS-strijders die gedood werden in de strijd om hun laatste bolwerk of vermoord werden door hun eigen commandanten, omdat ze ervan verdacht werden spionnen te zijn.

Burgers als menselijk schild

Er wordt nu echter gevreesd dat meer dan honderd jihadisten zich met succes verscholen hebben als vluchtelingen en zich in opvangkampen bevinden. In Baghuz verschansten zich de voorbije weken ook nog honderden jihadisten, onder hen veel uit Europa. In het nabijgelegen Hawi al-Dandal zouden de laatste IS-strijders momenteel een honderdtal burgers gijzelen en gebruiken als menselijk schild.