Brit die vocht tegen IS komt week na bevrijding Raqqa om: "We dachten dat hij thuis zou zijn voor Kerstmis"

Bron: The Guardian 0 Facebook - Islamitische Staat Jac Holmes (24) liet twee jaar geleden alles vallen om te gaan vechten tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Maandag, een week nadat IS-hoofdstad Raqqa werd heroverd, kwam hij om. Tijdens een poging om een mijn onschadelijk te maken in het kader van een veilige doortocht voor de inwoners van de Syrische stad ging het mis.

In 2015 verliet Jac Holmes (24) uit Bournemouth zijn IT-job om zich bij de Koerdische rebellengroep People’s Protection Units (YPG) in Syrië aan te sluiten en IS te bevechten. Sinds augustus 2015 reisde hij drie keer naar Noord-Syrië. Tijdens zijn laatste trip bleef hij meer dan een jaar. Ondanks zijn gebrek aan militaire ervaring klom hij in zijn derde reis op tot de rank van commandant van de 223e YPG scherpschuttereenheid, waarin hij samen met een Spanjaard, een Amerikaan en een Duitser tijdens de meest heftigste slagvelden in de oorlog tegen IS vocht, in Tel Hamis, Manbij, Tabqa en Raqqa.

Geregeld berichtte hij over zijn ervaringen in Syrië op Facebook: hoe hij dagenlange gevechten met IS-snipers had doorstaan, maar nipt zelfmoordaanslagen, autobommen en hinderlagen had overleefd en hoe hij was geschoten in zijn arm in mei 2015. Toen de media-aandacht rond hem toenam, maakte hij van zijn bekendheid gebruik om geregeld de aandacht te vestigen op de rol van de Koerdische strijders in het Syrische conflict. In een post vorige maand schreef hij: “We hebben de laatste twee maanden in Raqqa geopereerd. We worden aan flarden geschoten, onze posities worden in brand gestoken, we worden omsingeld. Maar we zijn er nog.”

“We worden aan flarden geschoten, onze posities worden in brand gestoken, we worden omsingeld. Maar we zijn er nog” Jac Holmes

"We zullen je missen, broer"

Maandagochtend kwam hij om bij een explosie toen hij samen met zijn snipereenheid achtergelaten IS-mijnen onschadelijk probeerde te maken, zodat bevrijde burgers veilig hun door oorlog verwoeste stad zouden kunnen verlaten. De dood van de Britse twintiger kwam zo vier dagen nadat de door de Verenigde Staten gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) – waarvan de YPG de ruggengraat vormt – de “volledige bevrijding” van Raqqa uitriepen. De stad was meer dan drie jaar de zelfverklaarde ‘hoofdstad’ van IS.

“We zijn zo droevig”, schrijft zijn eenheid op Facebook. “We hebben onze broer en teamcommandant verloren. Hij probeerde een explosief te deactiveren, maar het ontplofte vlak bij hem. Hij was een echte ‘badass’. Een held met zoveel goedheid. Grappig en meevoelend. En hij stierf veel te vroeg. We zullen je missen, broer. Je zal nooit vergeten worden.”

“Ik ben kapot van verdriet”, vertelt zijn moeder Angie Blannin aan The Guardian. “Ik kan niet geloven dat hij er niet meer is. Ik sprak hem zondag nog aan de telefoon en we waren aan het praten over hoe hij zou terugkomen voor Kerstmis nu Raqqa is bevrijd… Hij wilde nu nog even blijven. Het was een historisch moment en hij wilde er deel van uitmaken. Het voelt zo ironisch dat hij moest sterven terwijl het eigenlijk gedaan was.”

Roeping

“Vechten tegen IS was zijn roeping”, vervolgt ze. “Hij was zichzelf een beetje verloren voor hij naar Syrië ging. Hij wist niet wat hij wilde doen met zijn leven. Hij had het gevoel dat hij geen doel had. Maar toen ging hij naar Syrië en vond hij een doel. Hij zei: ‘Mama, ik hou van wat ik doe en ik ben er goed in’. Het was niet mijn plaats om hem tegen te houden. Hij moest zijn eigen pad in zijn leven vinden. En in zijn dood…. Mijn taak als moeder was niet om hem thuis te houden, maar hem te steunen en hem te helpen in al wat hij wilde doen. Ook al wou ik niet dat hij ging – en daar hebben we vaak over gepraat. Hij leek op mij. Heel koppig.”

"Hij wist niet wat hij wilde doen met zijn leven. Hij had het gevoel dat hij geen doel had. Maar toen ging hij naar Syrië en vond hij een doel" Angie Blannin (Moeder van Jac Holmes)

In een testament had haar zoon het verlangen uitgedrukt om in Syrië begraven te worden. “Hij verloor veel van zijn vrienden daar en wil daar begraven worden. Wie ben ik om die wens niet te respecteren?”

Overwinning vieren

Zondag kwam Jac samen met honderden andere anti-IS-strijders samen in het sportstadion van Raqqa om de overwinning te vieren. “Ik wandelde in het stadion van Raqqa, voor de eerste keer sinds de strijd is beëindigd”, schreef Jac op Facebook. “Wekenlang zagen we deze plek van honderden meters verder – het was heel raar om door de straten te wandelen en er eindelijk binnen te gaan."

Kimberley Taylor, vermoedelijk de enige Britse vrouw die tegen IS vecht in Syrië, zegt aan The Guardian dat ze de laatste acht maanden aan het front vocht met Jac. “Hij was de beste vriend van iedereen”, zegt ze. “Ik kan niet stoppen met huilen sinds ik het heb gehoord. Ik ben kapot. Ik wil dat mensen weten dat hij niet gewoon een moedige vechter was. Hij had één van de mooiste harten van iedereen die ik ooit heb ontmoet." De strijdster zegt dat ze vrijdag bijna een hele dag met hem doorbracht nadat ze elkaar toevallig waren tegengekomen tijdens de festiviteiten rond de bevrijding. “Ik had hem enkele weken niet gezien en zag hem in de massa. Ik rende naar hem toe en gaf hem een knuffel. De rest van de dag brachten we samen door, lachend en pratend over wat we allemaal hadden meegemaakt. Hij vond het hier geweldig, weet je. En iedereen hield van hem. We zouden morgen samen een pintje drinken.”

“Mensen zijn naar hier gekomen om heel verschillende redenen”, vervolgt ze. “Gewoon omdat ze IS-jihadisten wilden vermoorden, anderen om politieke redenen, zoals ik. Maar Jac was gewoon een goed mens die de mensen van Syrië wilden helpen naar een leven zonder verdrukking.”

Mark Campbell, een goede vriend van Jac en lid van de Kurdish Solidarity Campaign zegt dat Jac “kwam als een jongen en stierf als een dappere man”. “Samen met zijn kameraden van de YPG en de SDF versloeg hij IS in Raqqa voor ons allen. Ik ben in shock.”

Jac Holmes is de zesde Brit die is omgekomen in Syrië sinds de eerste buitenlandse vrijwilligers de strijd tegen IS in de herfst van 2014 vervoegden.

