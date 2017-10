Bonte over deradicalisering Syriëstijders in gevangenis: "Pure chaos" 08u39

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a). Islamitische Staat De deradicalisering van Syriëstrijders in de gevangenissen is een complete chaos. Dat zegt Kamerlid Hans Bonte (sp.a) vandaag in Het Nieuwsblad en De Standaard, na een bezoek aan vier van de zeven Syriëstrijders uit Vilvoorde, waar Bonte burgemeester is, die in een Belgische gevangenis zitten.

Er stelt zich volgens Bonte een algemeen probleem in onze gevangenissen. Het is niet meer van deze tijd hoe men met gedetineerden omgaat, aldus de sp.a'er. "Onze gevangenissen zijn een echte schande: bureaucratisch, overbevolkt en in erbarmelijke staat".

Maar het oppositielid maakt zich ook zorgen over de deradicalisering van teruggekeerde Syriëstrijders. In de gevangenissen van Itter en Hasselt zijn daarvoor aparte deradicaliseringsvleugels voorzien. Maar volgens Bonte is het zeer onduidelijk welke criteria worden gehanteerd om te bepalen wie in die vleugel thuishoort.

Bovendien ziet Bonte dat verschillende diensten elkaar voor de voeten lopen. "Op den duur weten de gedetineerden niet meer bij wij ze waarvoor terechtkunnen". De Vilvoordse burgervader vraagt van de federale regering duidelijkheid over zijn rol in het verhaal.

Belga Minister van Justitie Koen Geens vindt de kritiek van Bonte confuus.

Geen exacte wiskunde

Minister van Justitie Geens noemt de kritiek van Bonte nogal confuus en vindt dat hij de oppositietoer opgaat. Inschatten welke gedetineerde binnen het gewone gevangenisregime moet blijven of beter naar de deradicaliseringsvleugel verhuist, is volgens de minister geen exacte wiskunde, maar een kwestie van appreciatie. "Precies het feit dat veel verschillende mensen een taak hebben, laat toe de zaak goed op te volgen", reageerde hij in De Ochtend op Radio 1.

Minister Geens vindt bovendien dat de kritiek "allemaal dramatiserend" klinkt. "Dit is een nieuw probleem dat we zo goed mogelijk proberen aan te pakken. Er zal zeker af en toe iets gebeuren dat niet perfect is. Ik had dit liever besproken in een open gesprek in plaats van via confuse kritiek".